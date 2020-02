Odegaard a été supervisé par un grand club anglais

L'Euro 2020 dans le viseur de la Norvège

Plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid en Liga, Martin Odegaard arrive enfin à s'exprimer dans le championnat espagnol. Prêté à la Real Sociedad depuis le début de la saison, le Norvégien joue un rôle important dans l'excellente saison du club basque. Il a participé à 21 matchs et a été impliqué sur neuf buts sous les couleurs du 6eme de la Liga. En Coupe du Roi, le natif de Drammen a été impliqué sur six buts en quatre rencontres et a notamment poussé le club auquel il appartient vers l'élimination en quart de finale.Plus expérimenté qu'à son arrivée à 16 ans grâce à des prêts à Heerenveen et au Vitesse Arnhem, le milieu de terrain offensif est désormais sur le point de passer à la vitesse supérieure. Mais est-ce que ça sera au Real Madrid, là où il est censé revenir en 2021 à la fin de son prêt? Pas si sûr.Martin Odegaard a déjà repoussé les rumeurs d'un retour anticipé à Santiago-Bernabeu. Alors que la Maison-Blanche se cherche, l'apport d'un joueur talentueux qui semble enfin adapté au jeu espagnol pourrait faire du bien. Mais l'international norvégien honorera son prêt à San Sebastian jusqu'au bout. « Je ne sais pas ce que les gens disent.Je suis concentré sur chaque jour et rien n'a changé dans ma façon de voir l'avenir » a déclaré Odegaard à AS un peu plus tôt en février. Mais fin 2021, où ira-t-il ? C'est une éternité dans le monde du football et il est difficile d'avoir une vision aussi lointaine pour un joueur de 21 ans qui a déjoué tous les pronostics depuis son plus jeune âge.Ses récentes performances ont notamment attiré l'attention de gros clubs. Le meilleur joueur du mois de septembre en Liga est dragué par de nombreux clubs. Les mêmes qui avaient tenter de le recruter quand il étonnait tout le monde à 15 ans avec Stromsgodset. Récemment, c'est Manchester United qui a supervisé le Scandinave.Le club mancunien a quand même un avantage. Ole Gunnar Solskjaer va pouvoir tenter de convaincre son jeune compatriote en norvégien. Mais pour le recruter, c'est bien avec le Real Madrid qu'il faudra négocier. Pas une mince affaire.



A moins que le club madrilène ne trouve son compte dans la vente d'un joueur acheté pour 4 millions d'euros en 2015. Car les récentes arrivées de Brahim Diaz et Reinier où l'évolution de Vinicius et l’avènement de Rodrygo ne sont pas des bonnes nouvelles pour Odegaard qui risque de voir sa place être occupée dans 18 mois. Où que ça soit, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour le grand espoir du football européen. Cette saison, il a encore quelques objectifs importants à remplir collectivement : permettre à la Real Sociedad de se qualifier pour une Coupe d'Europe via la Coupe du Roi ou le championnat mais surtout tenter d'envoyer la Norvège à l'Euro 2020 en remportant les barrages à la fin du mois de mars. Un programme chargé pour un joueur qui n'a jamais eu peur d'affoler les compteurs.

