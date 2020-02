Le Real Madrid défie ce jeudi soir la Real Sociedad en quart de finale de Coupe du Roi. L'occasion pour la Maison Blanche de croiser un joueur actuellement prêté dans le camp d'en face : Martin Odegaard. Arrivé en 2015 au Real Madrid avec le statut de grand espoir mondial, le Norvégien a fait du chemin, depuis. Et après deux expériences en prêt aux Pays-Bas, c'est à la Real Sociedad que le milieu offensif exprime aujourd'hui toute sa classe. Zinédine Zidane a pu le constater ce jeudi soir.

Odegaard buteur contre le Real Madrid

C'est vieux comme le foot : les footballeurs brillent toujours un peu plus contre leurs anciens clubs. Odegaard l'a encore attesté en trouvant le chemin des filets face au Real. Après un ballon mal repoussé par Alphonse Areola, le prodige norvégien, plus prompt que ses gardes du corps, a placé une reprise qui a trompé le gardien champion du monde français, peu avant la demi-heure de jeu (22eme). Pour rappel, Odegaard appartient toujours au Real Madrid. Il n'a fait que 3 apparitions avec l'équipe première du club de la capitale.