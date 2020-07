Real Sociedad : le club optimiste pour conserver Odegaard, prêté par le Real

Prêté par le Real Madrid à la Real Sociedad, Martin Odegaard n'est pas certain de rester au sein du club basque dans l'optique de la saison prochaine. Cependant, l'optimisme est présent dans l'esprit du président de la Real, Jokin Aperribay. Odegaard a rejoint la Sociedad pour un contrat de prêt d'une saison en juillet 2019 et a depuis montré son talent. Le joueur de 21 ans a marqué sept buts et offert neuf passes décisives en 36 sorties pour l'équipe dirigée par Imanol Alguacil cette saison, les aidant à décrocher une sixième place en Liga.



Le Real Madrid est décisionnaire pour le futur du joueur

Le Real Madrid n'a pas encore annoncé de façon officielle le futur du joueur norvégien, alors que le club madrilène a montré, notamment en Liga, être particulièrement fourni dans le secteur du milieu de terrain, comme peuvent en témoigner les présences de Modric, Kroos, Casemiro, Valverde ou Isco. Au micro d'Onda Cero, le président de la Real Sociedad s'est exprimé de façon optimiste sur le futur d'Odegaard : "Oui, je pense (qu'il va rester). Cela ne dépend pas de nous mais de lui et du Real Madrid, mais nous espérons qu'il puisse rester avec nous pour une autre saison". Le dernier match d'Odegaard avec la Real s'est déroulé face à l'Atlético Madrid (1-1), dimanche en Liga. De son côté, le Real Madrid est lui devenu sacré champion d'Espagne pour la 34ème fois de son histoire, devançant le FC Barcelone au classement.