La début de saison chaotique du Real Madrid commence à en énerver certains. Dans la foulée de la troisième défaite madrilène en dix matchs de Liga, ce samedi contre Alavés (1-2, 11e journée de Liga), l'ancien goleador Pedrag Mijatovic qui fut également directeur sportif du club espagnol, a livré son avis tranché sur les décisions de Zinedine Zidane.



"En préparant la rencontre, ils ne se sont visiblement pas rendus compte que le point fort d'Alavés, c'était le côté gauche avec ses deux attaquants, et c'est là que le problème débute." Au micro de la Cadena SER, l'ancien international yougoslave a poursuivi : "Il (Zidane) doit arranger certaines choses et ça commence dès la préparation du match. Si tu as Lucas Vazquez qui a fait une bonne prestation face à l'Inter en étant ailier, tu ne peux pas le mettre latéral face à Alavés." Une leçon tactique qui feront siffler les oreilles de "Zizou".