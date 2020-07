Le Real Madrid s'est rapproché du titre en s'offrant un nouveau succès vendredi contre Alaves. Le club merengue se déplace à Grenade ce lundi (22h) avec l'objectif de reprendre quatre points d'avance sur son premier poursuivant, qui est le FC Barcelone. Et Zinedine Zidane est conscient de l'enjeu, comme il l'a confié en conférence de presse ce dimanche. "C'est la dernière semaine [de championnat], trois matchs à jouer. C'est la plus difficile de toutes parce que c'est la dernière. Toutes les équipes jouent quelque chose et nous ce que nous voulons, c'est faire un bon match.", a analysé Zizou devant les médias espagnols, lui qui a de nouveau été convié à se prononcer sur la polémique concernant l'arbitrage en Liga.

"James ? Un joueur de plus dans l'équipe"



"Cela ne me dérange pas. Chacun a son avis. Nous avons l'obligation de démontrer que nous sommes forts." Zizou a ensuite été sondé sur le cas James Rodriguez, très peu utilisé par le tacticien français et dont le départ serait déjà acté. "C'est un joueur important. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est juste un joueur de plus dans l'équipe. Il y en a qui jouent plus et d'autres qui jouent moins, mais je ne vais mépriser aucun d'entre eux. Tous sont importants et tous contribuent, rien de plus."