Zidane "heureux" de voir Llorente performant avec l'Atlético

En conférence de presse, Zinédine Zidane a évoqué le derby à venir, face à l'Atlético Madrid, samedi soir au stade Alfredo Di Stéfano (21 heures). Malgré la récente dynamique de succès de son équipe, face à Séville et M'Gladbach, il n'a pas galvaudé l'importance de ce match : "Comme toujours, nous parlons de finales. C'est une nouvelle occasion de montrer ce que nous sommes en tant qu'équipe. Nous connaissons la situation et nous voulons jouer un bon match. L'Atlético favori ? Bien sûr, c'est ce qu'ils démontrent. Ils se débrouillent bien sur le terrain. Ils sont les premiers et nous sommes maintenant intéressés par ce que nous ferons demain sur le terrain." Du côté du Real Madrid, les cas d'Isco et Marcelo, devenus des remplaçants de plus en plus fréquents, font parler en Espagne, et Zidane a envoyé un message aux deux éléments. "J'aurai toujours confiance en eux. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup joué dernièrement, mais je vais compter sur eux, assurément. Ils ont toujours démontré qui ils sont. Leur passé parle pour eux. Ils n'ont pas beaucoup joué récemment, je dois faire des choix, c'est mon travail, mais ils s'entraînent bien et je vais compter sur l'ensemble du groupe. Ils compliquent la vie de l'entraîneur qui ne peut en choisir que onze."Enfin, le cas de Marcos Llorente, ancien joueur du Real Madrid, désormais dans un belle forme à l'Atlético, a fait réagir Zidane. "Cela ne me surprend pas, c'est un joueur de haut niveau et il montre une autre facette qu'il n'avait pas à Madrid. Je savais que Marcos avait beaucoup de qualités et je suis heureux pour lui", a confié le natif de Marseille.