Real Madrid: Zidane répond aux critiques

Pointé du doigt cette semaine après le claque reçue au Parc des Princes en Ligue des champions (3-0), Zinédine Zidane était forcément soulagé, dimanche, après le succès décroché par ses troupes à Séville (0-1). Une victoire qui permet aux Maddrilènes de partager le fauteuil de leader avec l’Athletic Bilbao et de compter quatre longueurs d’avance sur le Barça.

Le technicien tricolore a d’ailleurs brièvement évoqué les critiques dont il a été l’objet en conférence de presse. "Il faut commencer par dire que nous sommes contents. On nous a beaucoup remis en question mais ce n'est pas le plus important", a-t-il ainsi affirmé, ajoutant: "Nous avons fait 90 minutes de haut niveau, contre une équipe difficile à manoeuvrer et qui a bien démarré la saison. Je dois féliciter toute l'équipe, ceux qui ont joué comme ceux qui n'ont pas joué. C'est une victoire de groupe."