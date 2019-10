Real Madrid: Zidane "ravi" pour Hazard

Si la victoire du Real Madrid contre Grenade (4-2), samedi à Santiago-Bernabeu, permet à son équipe de prendre provisoirement quatre points d’avance en tête du championnat, Zinedine Zidane n’est pas complètement satisfait. "J'en veux plus, car nous sommes des perfectionnistes", a-t-il réagi sur le site du club merengue. Malgré tout, l’entraîneur français est "très content" de ses joueurs, Eden Hazard en tête. "Nous avons besoin d'un Eden comme ça, qui joue bien et marque des buts, a-t-il affirmé, alors que le Belge a enfin ouvert son compteur. Il lui manquait ça, il était content à la fin du match dans le vestiaire. Nous sommes ravis pour lui et pour son but, j'espère que c'est le premier de nombreux autres."