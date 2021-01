Real Madrid : Zidane présent contre Osasuna

🚨🚨🚨 Zidane tiene el OK de LaLiga: estará ante Osasuna https://t.co/UYN7XztmAR

Il était déjà en conférence de presse

Retournement de situation au Real Madrid. L'équipe pensait devoir se passer de Zinedine Zidane et finalement, l'entraîneur français sera bien présent samedi soir à Pampelune pour le match face à Osasuna. Lorsqu'il a appris qu'il était cas contact, le champion du monde 98 s'est directement isolé. Et quelques jours plus tard, son test ressort à la Covid-19 était négatif. En l'apprenant, le Real Madrid a tenté sa chance et, malgré les consignes strictes du championnat espagnol, a envoyé une lettre à la Liga, pour lui demander de faire une exception.Et le club merengue a bien fait, puisque la Liga a fini par donner son accord. De quoi ravir Zidane, qui n'avait pas pu être là lors de l'entraînement du jeudi. L'ancien stratège des Bleus a donc mis fin à sa quarantaine et était même présent lors d'une conférence de presse du Real Madrid vendredi après-midi. Celui qui est toujours annoncé, d'après la rumeur, comme le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France va tout faire pour prendre la première place du classement : "Nous devons être prêts pour donner la meilleure version de nous-mêmes". Actuellement occupée par l'un de ses principaux concurrents, l'Atlético de Madrid, qui possède 38 points et ce malgré deux matchs en moins. L'équipe entraînée par Diego Simeone joue d'ailleurs face à Bilbao, samedi après-midi (16h15). Et le Real, dont le match a lieu à 21h, n'a que deux petits points de retard à rattraper.