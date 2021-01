Real Madrid - Zidane prend la défense d’Eden Hazard

Le Real Madrid s’est incliné jeudi soir en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne face à l’Athletic Bilbao (1-2). Un revers contraignant qui s’explique notamment par la piètre productivité des joueurs offensifs de la formation merengue. Eden Hazard étaient de ceux qui sont passés à côté de leur sujet lors de cette opposition face aux Basques. La Belge a suscité des critiques, mais Zinédine Zidane, le coach de l’équipe, s’est vite empressé de le défendre au coup de sifflet final.

« Hazard veut s’en sortir »

L’entraineur français a tenu à rappeler le contexte et préciser que son protégé n’est pas encore en pleine possession de ses moyens. "On doit être patient, ce dont nous avons besoin est de marquer un but. Il faut de la patience. L'équipe a essayé. Vous devez tourner la page et continuer à travailler. Nous ne pouvons pas devenir fous maintenant, a-t-il déclaré aux journalistes. Je ne pense pas que les gens soient lassés de Hazard. Il faut être patient avec lui. Il veut s’en sortir. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement Eden. Nous avons mal commencé le match, mais il s’est bien comporté en seconde période. »

Concernant la prestation collective, ZZ a admis que sa formation a mal démarré la rencontre et que ça lui a été préjudiciable. « Notre première mi-temps a été difficile, nous n'avons pas bien commencé le match. Eux, c’était deux occasions et deux buts. Cela a été compliqué. Quand vous êtes à 0-2, c'est toujours difficile. Ensuite, nous avons eu une meilleure deuxième mi-temps, nous avons créé des occasions, nous avons frappé le poteau, marqué un but (...) Il faut continuer à travailler, essayer de bien se reposer et penser au prochain match. C’est ce que nous allons faire, il n'y a pas d'autre option ». Le prochain match des champions d’Espagne ça sera le 20 janvier contre Alcoyano en 16es de finale de la Coupe du Roi.