Un Real Madrid remanié a chuté à domicile en quarts de finale de Coupe du Roi face à une belle équipe de la Real Sociedad jeudi soir (3-4). À domicile, le Real Madrid a pris 4 buts, avec Alphonse Areola dans les cages. Au terme du match, Zinedine Zidane, convié par les médias ibériques à jauger la performance de son compatriote, a défendu son portier et pointé sa défense :



« Ce n’est pas simplement le gardien, il y a la défense aussi. C’est une question qui concerne tout le monde. Je ne pense pas que cela soit de sa faute s’il prend quatre buts. C’est dur, c’est vrai. On prend quatre buts en un seul match, mais il faut vite relever la tête et penser à notre prochain match parce que c’est ça le football. Il faut accepter d’avoir perdu face à une équipe qui nous a mis en difficulté », a analysé l'ancien meneur des Bleus.



Zidane a aussi été interrogé sur son onze remanié qu'il avait choisi d'aligner face aux Basques : « Quand je mets une équipe, c'est parce qu'elle peut être bonne. C'est facile de donner son avis après. Je ne crois pas que nous nous sommes trompés sur l'équipe, il y a un adversaire aussi, et il a été très bon, ils ont marqué le premier but et cela nous a fait mal. Nous avons fait des erreurs que l'équipe avait perdu l'habitude de faire, mais cela n'a rien à voir avec l'équipe alignée. Nous sommes tous ensemble, dans la victoire et dans la défaite également », a ainsi assumé Zizou. Pour rappel, encaisser quatre buts en un seul match, c'est une première pour le coach français au Real.