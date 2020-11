Real Madrid : Zidane optimiste pour le futur avec son effectif

"Quand il ne fait pas beau, le soleil finit toujours par se lever", juge Zidane

Ce vendredi, Zinédine Zidane était en conférence de presse, avant la rencontre du Real Madrid, samedi contre Alavés, en Liga (21 heures). Après une nouvelle victoire obtenue dans un moment crucial de la saison, mercredi en Ligue des Champions face à l'Inter Milan (0-2), Zidane s'est montré relativement confiant pour le futur du club.Pour le natif de Marseille, son équipe se montre solide, et il s'en félicite, alors qu'elle a dû évoluer sans Ramos, Valverde et Benzema, contre l'Inter à San Siro. "C'est bon pour cette équipe. C'est ce que nous voulons. Ce que nous avons fait l'autre jour. Contre Alavés c'est une autre finale. Et nous voulons refaire ce que nous avons fait. Ils vont nous rendre la tâche difficile", a prévenu Zidane au sujet du quinzième de Liga.Benzema, d'ailleurs, ne figure pas dans le groupe pour la rencontre alors que "les sensations sont bonnes" concernant Sergio Ramos, qui sera lui aussi, absent. "Il y aura toujours des changements dans une équipe au fil du temps, mais les joueurs veulent se battre et pour le moment nous avons cette équipe. Jusqu'à quand, je ne sais pas, et il n'y a rien à changer", a expliqué Zidane, alors qu'il compose avec de nombreux joueurs rompus aux joutes nationales et européennes depuis son retour sur le banc.Par ailleurs, Zidane a affiché une confiance en lui-même, notamment car il parvient à renverser des situations délicates, lorsqu'il doit, supposément, jouer pour son poste, comme cela a été le cas plus tôt dans cet exercice 2020-2021."J'y arrive car je crois en moi et en mon travail, et que les joueurs croient en ce qu'ils font. Je suis quelqu'un de très optimiste. Je suis dans un endroit privilégié et je sais que quand il ne fait pas beau, le soleil finit toujours par se lever. C'est la vie. Avec la qualité dont nous disposons, nous pouvons avoir des résultats incroyables. Nous aurons des moments plus compliqués et nous allons essayer de les surmonter ", a avancé le coach du Real Madrid.