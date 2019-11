Real Madrid-Zidane: "On perd deux points à la maison"

Accroché à Santiago Bernabéu, samedi soir, par le Betis Séville de Nabil Fékir (0-0), le Real Madrid a manqué l’occasion de prendre seul la tête de la Liga. A l’issue du match, Zinedine Zidane a tenu à féliciter l’attitude de ses joueurs, malgré la déception d'avoir laissé filer deux points à domicile.

"Dans les attitudes on était bien dès la première minute, mais il nous a manqué de la mettre au fond. Dans toute la première période, je crois qu'on a été supérieurs à eux dans tous les domaines. La deuxième période a été plus équilibrée, on avait un adversaire avec des qualités aussi en face... On perd deux points à la maison, c'est sûr, mais dans le jeu, je ne peux rien reprocher à mes joueurs", a confié le coach merengue en conférence de presse d’après-match.