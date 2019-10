Real Madrid-Zidane: "On n’est pas aussi mal qu'on le dit"

C’est dans la peau du leader que le Real Madrid reçoit Grenade, son dauphin, samedi dans le cadre de la 8e journée de Liga (16h). Un choc que Zinedine Zidane aborde plutôt sereinement, sans se soucier des nombreuses critiques dont les Merengues font l’objet depuis le début de saison.

"On n’est pas aussi mal qu'on le dit à l'extérieur. C'est le Real Madrid et on se focalise sur ce qu’on peut faire sur le terrain car on a un match pour démontrer qu’on est premiers. Ce qu’on veut, c'est rester premiers après le match", a déclaré l’entraîneur madrilène en conférence de presse.