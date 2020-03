Real Madrid - Zidane : « Notre plus mauvais match »

Une semaine après sa victoire face au FC Barcelone dans le Clasico (2-0), le Real Madrid a tout gâché. Battus sur la pelouse du Betis (2-1) au lendemain de la victoire du Barça contre la Real Sociedad (1-0), les Merengue sont de nouveau derrière leur grand rival au classement, avec deux longueurs de retard. La faute à un match raté par les hommes de Zinedine Zidane. « Nous avons manqué de tout aujourd'hui. Ça a été notre plus mauvais match de la saison, a reconnu l’entraîneur français après la rencontre. Nous avons manqué d'énergie, de fluidité, de possession, d'agressivité. C'était un mauvais jour, cela peut arriver. Je suis responsable. Il n'y a pas de quoi se taper la tête contre les murs, mais pas de quoi être heureux non plus. »





Ramos : « Nous ne méritions pas de gagner »

« ZZ » ne se cache pas et se désigne dont comme le coupable de ce revers qui pourrait coûter cher. Mais Sergio Ramos, lui, a pointé du doigt le comportement collectif des Madrilènes, punis par les coéquipiers d’un Nabil Fekir inspiré : « L’équipe était intermittente pendant de nombreuses phases du match et nous n’avons pas fait ce que nous avions répété pendant la semaine, a expliqué le capitaine du Real. Nous savions comment Betis jouait et ils ont très bien réussi. Nous ne méritions pas de gagner. Il y a encore beaucoup de matches de Liga, onze, et nous allons continuer à nous battre jusqu’à la fin. Même quand nous avons gagné contre Barcelone, nous n’avons pas tout bien fait ». Avec encore 33 points en jeu et un Barça loin de surnager, le suspense reste entier.