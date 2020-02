Après vingt jours d’absence, Gareth Bale a effectué ce dimanche son retour à la compétition, à l’occasion de l’opposition entre le Real Madrid et Osasuna de Pampelune. Un come-back réussi puisqu’il a contribué au succès récolté par les Merengue (4-1) en signant une passe pour Isco sur le but d’égalisation. Malheureusement pour lui, cela n’a pas été comptabilisé comme un « assist », et il reste donc sans geste décisif en Liga depuis le 5 octobre dernier.

Zidane compte sur Bale

A l’issue de la rencontre, Zinédine Zidane a été interrogé à propos de son numéro 11. Il lui a été demandé notamment si le contentieux avec le joueur a été définitivement réglé. « Vous voulez qu’on ait un problème avec Gareth Bale, mais la vérité c’est qu’il n’y en a aucun », a-t-il déclaré. Le coach français a encore une fois répété que l’ancien joueur des Spurs était un « joueur important » de son effectif ». Des propos que le brillant gaucher va certainement apprécier.