Real Madrid : Zidane ne s'enflamme pas

« Quand on est sur le terrain, on cherche à gagner tous les matches. Il manque six matches, il y a 18 points en jeu. Nous sommes un point devant, rien de plus. Cela ne veut rien dire. On est sur la bonne voie, mais il faudra répéter ça jusqu'à la fin », a conclu Zinédine Zidane, placide et pragmatique.