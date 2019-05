Real Madrid: Zidane mise sur Brahim Diaz

Titulaire avec le Real Madrid lors des deux derniers matches de Liga, contre Villarreal (3-2) et buteur au cours de la défaite face à la Real Sociedad (3-1), Brahim Diaz (19 ans) a impressionné les observateurs mais surtout son coach, Zinedine Zidane.

Marca indique en effet qu'une réunion a eu lieu entre l'entraîneur des Merengues et l'ancien de Manchester City. Le contenu de la conversation était clair: Zizou compte sur son joueur. Toujours selon le quotidien, un prêt n'est tout de même pas à exclure pour l'international espoir espagnol.

Cependant, si l'on prend en considération les dernières sorties remarquées de la pépite espagnole, et les louanges du Français à l'égard de son attaquant, le Real pourrait bien miser sur lui dès la saison prochaine. "Il est jeune et intéressant, nous verrons ce que nous ferons avec lui, il a des minutes et il a toujours bien joué. Il n'a pas peur. Il gère les deux pieds, il est rapide... J'aime sa façon de jouer. Brahim aime provoquer balle au pied et j'aime beaucoup ces joueurs", a indiqué Zidane à propos de celui qui a été acheté 17 millions d'euros aux Citizens en janvier dernier.