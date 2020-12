Au Real Madrid plus qu'ailleurs, il faut savoir pleinement profiter des succès qui séparent deux crises. Cette donnée, Zinédine Zidane l'a intégrée depuis bien longtemps. En effet, un peu moins de cinq mois après le 34eme titre des Merengue en Liga, le premier depuis 2017, l'entraîneur français a déjà dû faire face à deux crises sportives consécutives à deux défaites de suite cette saison, contre Cadix (0-1) et le Shakhtar Donetsk (2-3) la première fois et contre Alavés (1-2) et... encore une fois contre les Ukrainiens en Ligue des Champions (2-0). Derrière, à chaque fois, la réponse sur le terrain a été limpide.

Zidane menacé ? Victoire du Real Madrid lors du Clasico contre le FC Barcelone au Camp Nou (1-3). Zidane à nouveau

menacé ? Victoires à Séville (0-1), contre le Borussia Mönchengladbach (2-0), synonyme de qualification et de 1ere place du groupe en C1, et dans le derby contre l'Atlético de Madrid (2-0), jusque-là invaincu en Liga. A croire que le Français se nourrit de cette pression pour sublimer son groupe, qui n'a décidément pas envie de le lâcher, à l'image de ses cadres que sont Sergio Ramos, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro ou encore évidemment Karim Benzema.

Le Real, boss de Madrid :

Zidane en mode carpe diem



Sur la sellette, l'ancien numéro 10 l'est d'ailleurs presque constamment et il le sait très bien. « Je ne serai jamais le Alex Ferguson de Madrid, c'est sûr. Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici, je n'y pense pas non plus. Je vis au jour le jour », confiait-il d'ailleurs, la semaine dernière, en conférence de presse. Il semblerait que la notion d'homme de la situation n'existe pas vraiment à Madrid. En revanche, il y a Zidane qui se démène tant bien que mal à la tête d'une équipe récemment triple championne d'Europe (de 2016 à 2018) et qui doit en plus composer depuis plus d'un an avec les nombreuses blessures de sa recrue phare de l'intersaison 2019, Eden Hazard.



« Je n’ai pas l’intention de prouver quoi que ce soit, je profite de chaque instant où je Csuis ici. J’ai des joueurs fantastiques et il ne reste plus qu’à continuer à travailler. y ela a été une très bonne semaine et nous devons continuer. Les matchs sont durs et il n’a pas de temps pour se reposer, il faut juste continuer de la même manière », expliquait dernièrement le Français, avant la réception de l'Athletic Bilbao, ce mardi (22h00). Profiter de chaque instant, Zidane aurait tort de s'en priver avant la prochaine crise au sein de la Maison Blanche.

