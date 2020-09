Real Madrid : Zidane, "le meilleur entraîneur que vous puissiez demander", pour Kroos

Toni Kroos estime que le mérite récent du Real Madrid revient à Zinédine Zidane. Champion d'Espagne au terme de la saison 2019-2020 devant le FC Barcelone, le club merengue a été éliminé en Coupe du Roi et également en huitième de finale de la Ligue des Champions (par Manchester City), mais rien ne semble pouvoir altérer la bonne ambiance présente au sein du club.



Dans un récent documentaire diffusé sur Arte, Zidane avait été très élogieux envers le milieu de terrain international allemand : "Quand vous êtes entraîneur d'une grande équipe, vous avez besoin de grands joueurs qui montrent l'exemple. (...) C'est une personne calme, il sait quand il faut élever le ton, quand il a quelque chose à dire, il le dit. Il pouvait dire les choses à Cristiano, qui respectait beaucoup Toni et donc qui l'écoutait", avait-il indiqué.



L'ancien joueur du Bayern Munich n'a lui pas de problèmes sur la gestion de Zinédine Zidane avec les éléments du Real Madrid, bien au contraire. Pour Kroos, le Français est un entraîneur idéal. "Il sait exactement ce qui nous motive et ce que c'est que d'être un joueur du Real Madrid. Il applique ces connaissances à merveille. Il est incroyablement doué pour gérer ce groupe de stars. Il rencontre tous les joueurs en face à face, amène tout le monde à bord et contrôle tout autour du Real Madrid. Et il est aussi très bon techniquement. C'est le meilleur entraîneur que vous puissiez demander", a-t-il commenté pour le site suisse Blick.



Âgé de 30 ans, Kroos est arrivé au Real Madrid après son sacre avec l'Allemagne, lors du Mondial 2014 et la finale remportée face à l'Argentine de Lionel Messi (1-0). Il a reconnu qu'il ne s'attendait pas à connaître une telle ampleur de succès du côté du Santiago Bernabeu. "J'ai alors eu la chance de venir à Madrid en tant que nouveau champion du monde. Mais que je sois ici depuis six ans et que je remporte la Ligue des champions trois fois de suite, c'était plus que ce que j'avais espéré", a-t-il commenté.