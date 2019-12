Real Madrid : Zidane joue-t-il son avenir sur les six mois à venir ?

1 - Zinédine Zidane 🇫🇷 avec le Real Madrid tcc :

✨ Lors de son 1er passage : 149 matches (104V, 29N, 16D) / 70% de victoires / 2.6 buts par match



🌩️ Depuis son retour en mars 2019 : 20 matches (9V, 6N, 5D) / 45% de victoires / 1.5 but par match



Déconfiture. pic.twitter.com/7OoN68vMQe



— OptaJean (@OptaJean) October 2, 2019

Six mois pour définitivement faire taire les doutes



5 - Zinédine Zidane est resté invaincu lors de ses 5 premiers déplacements tcc au Camp Nou avec le Real Madrid (2 succès, 3 nuls), un record pour un entraîneur du Real Madrid dans l'histoire du Clasico. Visionnaire. pic.twitter.com/nCXYrlJfLH

— OptaJean (@OptaJean) December 18, 2019

Plus que nulle part ailleurs, être entraîneur au Real Madrid, c’est se savoir sur un siège éjectable très rapidement. De retour chez les Merengue pour lancer un nouveau cycle, Zinédine Zidane a pu disposer d’un important chéquier cet été mais n’a pu obtenir l’une de ses priorités, à savoir Paul Pogba. C’est donc sans le champion du monde français, que le natif de Marseille a vécu un début de saison mitigé. Et notamment à cause d’un parcours compliqué en Ligue des Champions, avec une large défaite contre le Paris Saint-Germain (3-0) et un nul peu flatteur contre Bruges (2-2).Menacé avant d’affronter Galatasaray, le Français a su avec ses joueurs rectifier le tir et relancer la machine madrilène, qui ne compte d’ailleurs que deux défaites toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. « Les rumeurs ? C’est comme ça. Ici, quand vous perdez un match, c’est comme s’il fallait tout changer… Menacé ? Non, pas du tout, bien au contraire. Et si ce n’était pas le cas, autant partir », expliquait-il à l’automne dernier. Surtout qu’à l’image de Sergio Ramos, le vestiaire ne l’a jamais abandonné.Face à la plus grosse tempête de sa jeune carrière d’entraîneur, l’ancien joueur de la Juventus Turin n’a jamais perdu le cap et a fini par mettre fin petit à petit aux rumeurs autour de lui. Pour autant, si la situation s’est considérablement arrangée, les prochains mois s’annoncent intenses pour « ZZ. » Car si c’est le Real Madrid qui a montré un bien meilleur visage au Camp Nou lors du Clasico (0-0), c’est bien le FC Barcelone qui est en tête de la Liga à la trêve, avec deux points d’avance sur son principal concurrent, à la suite du match nul des Merengue contre Bilbao (0-0).En plus de la quête du titre en Espagne, Zidane aura également fort à faire en Ligue des Champions contre Manchester City, qui n’est pas loin d’avoir déjà dit adieu à son bien en Premier League. Alors que la patience de Florentino Pérez a des limites, une nouvelle saison sans succès pourrait être fatale au Français, malgré toute l’estime de son président. De plus, une menace nommée Mauricio Pochettino plane non loin de Madrid, depuis son licenciement de Tottenham. En revanche, si Zidane réussit son retour, son aura et son crédit risquent d’être plus ou moins illimités chez les Merengue…