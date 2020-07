Le Real Madrid défie Getafe ce jeudi avec la possibilité de prendre 4 points d'avance sur le Barça en tête de la Liga. Mais tous les pensionnaires de la "Maison Blanche" ne sont pas comblés pour autant. Le milieu offensif colombien James Rodriguez fait partie des mécontents. À l'instar de Gareth Bale, l'ancien Monégasque ne joue pas beaucoup et a affiché son mal-être dans les médias. Zinédine Zidane n'a pas éludé le sujet en conférence de presse. « Il dit la vérité, il veut jouer plus et c'est normal. Je le comprends. Il est là, il s'entraîne et nous continuerons jusqu'au bout de cette façon, » a indiqué le coach du Real Madrid devant les médias. Zizou a aussi tempéré l'enthousiasme ambiant autour de la première place madrilène au classement.



Le coach français préfère calmer le jeu : « C'est mon rôle de dire que l'on n'a encore rien gagné. C'est la réalité, la vraie. Tant que la saison n'est pas finie, tant que tu n'es pas mathématiquement champion, tu ne peux rien faire. J'ai été joueur aussi dans ce rôle. Ce n'est pas parce qu'on a fait trois-quatre bons résultats, que c'est plié. Il n'y a aucun excès de confiance, personne ne va dire que c'est plié, assène-t-il. Je suis passé par cette situation, j'ai vécu cette expérience. Je sais très bien ce que c'est, et les joueurs savent très bien qu'on n'a encore rien gagné. »