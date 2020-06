Zinédine Zidane est responsable de la baisse de performance de Gareth Bale au Real Madrid. En tout cas, selon David Bentley. L'ancien joueur de Tottenham avance même que le Français a "un différend personnel" avec le Gallois, un joueur qu'il connaît bien pour l'avoir côtoyé chez les Spurs. "Ses tacles étaient meilleurs. Ses coups francs étaient meilleurs. Il pouvait tirer plus loin que n'importe qui d'autre et courir plus vite et plus fort. Il pouvait sauter et se relever pour une tête. Totalement polyvalent. Je ne peux tout simplement pas croire ce qui lui arrive au Real Madrid. Je pense que Zidane n'est pas content que Gareth ait marqué un plus beau but que lui. Cela ressemble à une chose personnelle", a asséné l'ancien international anglais au micro de 888sport.com, en référence aux réalisations du Français et du Gallois lors des finales de Ligue des Champions qu'ils ont respectivement disputées.

"Zidane a un différend personnel avec Bale"



Un Bale réservé et timide se serait fait piéger par Zidane toujours selon Bentley : "Le truc, c'est que Bale n'est pas arrogant. Il est calme. Il mangera son dîner et ne dira pas grand-chose, alors peut-être qu'ils penseront qu'il est arrogant et qu'il veut juste jouer au golf et ne pas socialiser, mais il veut juste continuer ce qu'il fait. Cela m'énerve parce que je l'ai toujours suivi. Je le regarde toujours le Real Madrid pour voir comment il va. C'est un garçon adorable, enfin c'est un homme maintenant, et il a si bien mené son parcours. Il a tellement de succès, mais il s'est fait piéger." Gareth Bale est le joueur le mieux payé du Real Madrid avec 17M€ par an et Zidane continuer à donner à l'ancien Spur du temps de jeu selon les rencontres, mais la relation entre les deux hommes n'est pas au beau fixe et un départ de l'ailier a souvent été évoqué.



