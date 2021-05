Le deuxième épisode de Zinedine Zidane entraîneur du Real Madrid est-il proche de son point final ? La question est en tout cas de plus en plus lancinante, et force est de constater que le Français n'y répond toujours pas clairement. Cependant, les mots utilisés par "Zizou" ce samedi, à l'occasion d'une conférence de presse d'avant-match, semblent donner un petit indice.



C'est désormais un rituel entre les journalistes et le champion du monde 1998. Dès que ce dernier est placé sous le feu des questions, il doit forcément aborder sa situation sur le banc madrilène. A la veille d'un déplacement capital prévu ce dimanche sur le terrain de l'Athletic Bilbao (18h30, 37e journée de Liga), Zinedine Zidane a été interrogé sur son avenir. Cette fois, il n'a pas évité - totalement - la question. "Vient un moment où il faut savoir changer certaines choses. Je ne parle pas spécialement de moi, mais de manière générale."

"Partir pour le bien de tous"

Et le Tricolore de poursuivre : "Je ne me projette pas. Je vis au jour le jour. Si je partais, ce serait en prenant mes responsabilités et pas parce que les choses deviendraient compliquées. Je fais les choses à fond. Parfois, il faut rester et parfois, il faut savoir partir pour le bien de tous." Une conclusion qui laisse ouverts tous les champs du possible.