Real Madrid: Zidane écarte un Bale convoqué en sélection

Rien ne semble jamais facile au Real Madrid pour Gareth Bale. Victime de crampes avec le pays de Galles contre la Croatie, il se remet doucement à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. Pourtant, s'il a repris l'entraînement, il ne figure pas dans le groupe du Real Madrid qui va affronter Galatasaray en Ligue des champions. Et selon Marca, il ne devrait pas non plus jouer le week-end prochain contre Eibar.

Un choix qui n'a pas empêché Ryan Giggs de le sélectionner pour les rencontres face à l'Azerbaïdjan (le 16 novembre) et la Hongrie (le 19 novembre). Avec évidemment une grande chance de jouer puisque les Gallois jouent leur qualification. Ce qui va à l'encontre de l'extrême prudence de Zidane.