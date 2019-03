Real Madrid : Zidane dit non à Pérez... pour l'instant

Et si le sauveur du Real se nommait tout simplement Zinedine Zidane ? Seulement 10 mois après son départ, dans la foulée d'une 3e Ligue des champions remportée d’affilé, le coach tricolore aurait été contacté par Florentino Pérez pour remplacer Santiago Solari. C’est Ramon Calderon, l’ancien président du club de 2006 à 2009, qui l’affirme ce mercredi, sur la BBC, au lendemain de l'élimination des Merengues en 8e de finale de la Ligue des champions contre l'Ajax (1-2, 1-4).

"Je sais que, ce matin, le président (Pérez) a appelé Zidane pour lui demander de revenir. Il a dit non pour l’instant, mais a laissé la porte ouverte à un possible retour en juin", a ainsi affirmé celui qui a été le bras droit de Florentino Pérez dans les années 2000. Et d’ajouter: "Le premier choix du président a toujours été Mourinho. Il y a l’option de ramener Mourinho maintenant, mais pour moi, ce n’est pas une bonne idée".

Les affirmations de Calderon paraissent bien étonnantes car le son de cloche n’est pas du tout le même dans la presse madrilène. Marca, par exemple, affirme qu’un retour du "Special One" n’est pas envisagé et que Florentino Pérez ciblerait les techniciens étrangers que sont Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino et Massimiliano Allegri, sans jamais citer un come-back de "Zizou". Le flou est total.