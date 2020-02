🌟 ZINEDINE ZIDANE 🌟

Zidane vise d’autres records

Zinedine Zidane entre un peu plus dans l’histoire du Real Madrid. Grâce à la belle démonstration de force de ses troupes sur la pelouse d’Osasuna ce dimanche (4-1),Dans l’histoire de ce club, il n’y a que deux coaches qui ont fait mieux, en l’occurrence Vicente Del Bosque et Miguel Munoz.Zidane est derrière deux monstres. En revanche, il dépasse José Mourinho, avec qui il était à égalité. Un bel accomplissement et qui pourrait bientôt être suivi par d’autres. Son équipe reste sur 21 parties sans le moindre revers en Primera Division. Le dernier revers remonte au 19 octobre contre le Real Majorque.égalant la marque de Nottingham Forest (1978). Il a échoué à trois longueurs du record absolu en Europe, détenu par la Juventus. Est-ce pour cette fois ?