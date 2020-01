👔🎙 #Zidane: "Lo conseguimos con mucho trabajo, con mucha tranquilidad. Hay que felicitar a toda la plantilla porque ha sido una semana de éxito."#Supercampeones | #HalaMadrid pic.twitter.com/UGIog2XVvx

Le Real Madrid vient de remporter une nouvelle Supercoupe d'Espagne aux dépens de son voisin de l'Atlético.Le coach du Real, qui a reçu les félicitations de son président après la rencontre, reste lucide sur le travail qu'il reste à accomplir.« Nous sommes tous ensemble et nous avons bien préparé les matchs. Ça n’a pas été facile, il a fallu être patient, tranquille… Nous ne savions pas comment marquer à la mi-temps mais nous nous avons été patients.Les deux équipes ont eu des occasions. Il nous reste beaucoup de compétitions alors il faut être content, mais on a encore beaucoup à faire », a confié Zizou en conférence de presse d'après rencontre. Un discours qui tend à remobiliser ses troupes alors que le Real est au coude à coude avec le Barça en tête de la Liga.« Il faut féliciter tout le monde, Courtois aussi. Il a du mérite sur son match et durant la séance de tirs au but.(...) Comme je dis toujours je suis l’entraîneur mais il y a beaucoup de gens derrière moi. C’est un travail collectif », a ajouté l'ancien numéro 5 du Real.