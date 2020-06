Real Madrid : Zidane "content que Benzema ferme des bouches"

Le maître a encore adoubé l'élève. Habitué des éloges envers ses meilleurs joueurs, Zinédine Zidane ne s'est pas privé pour féliciter Karim Benzema. L'attaquant du Real Madrid a inscrit un doublé hier contre Valence (3-0). Un match plein pour lui, ponctué par un but exceptionnel en fin de match. Après avoir effectué un coup du sombrero, le joueur formé à Lyon a enchaîné par une reprise pied gauche sous la barre.

C'était le Benzema show !





« Sa prestation a été magnifique, son but a été extraordinaire. On sait qu'il est à l'aise avec son pied gauche, mais se lever le ballon de cette manière et frapper de volée comme ça du pied gauche, sans que le ballon tombe par terre, c'est vraiment un geste compliqué » a souligné le coach du Real selon l'AFP.

L'entraîneur a également répondu aux observateurs pensant que l'attaquant pourrait en faire plus à Madrid. « On voit Karim comme le n°9 de Madrid, il faut qu'il marque des buts... Mais il ne fait pas que cela. Donc quand il marque, je suis content parce qu'il ferme un peu des bouches. »

Quand Benzema dépasse Puskas



Le doublé du Français correspond à ses 242e et 243e buts sous les couleurs madrilènes. Une performance historique qui fait passer Benzema à la 5e place des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Il dépasse le Hongrois Ferenc Puskas (242 buts entre 1958 et 1956). Devant lui, seuls Santillana, Di Stefano, Raul et Cristiano Ronaldo (450 buts, record absolu) le dépassent.