Real Madrid: Zidane confiant avant le derby madrilène

Samedi soir à 21h, le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Wanda Metropolitano pour y affronter l’Atletico Madrid dans le cadre du 7e acte de la Liga.

Après six journées, c’est en position de leader que les joueurs de Zidane vont défier ceux de Diego Simeone. Dans des propos recueillis par Marca, l’entraîneur du Real Madrid évoque le derby madrilène à venir.

"Nous savons que nous avons des options, vous n’avez pas besoin de nous le dire. Nous pensons uniquement à faire un bon match et si nous restons concentrés pendant toute la rencontre, nous allons faire de bonnes choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, nous devons donc garder la tête froide et nous concentrer sur ce que nous devons faire. C’est un rival difficile qui possède de nombreuses armes, mais la seule chose qui m’intéresse, ce sont nos performances. Nous pensons uniquement à faire un bon match et nous sommes prêts pour le faire."