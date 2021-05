Real Madrid : Zidane aurait annoncé son départ à ses joueurs

Un nouveau coup de tonnerre s'apprête à retentir du côté du Real Madrid. Alors que les rumeurs sur un possible départ de Zinedine Zidane en fin de saison se faisaient plus insistantes ces derniers jours, le Français aurait informé ses joueurs qu'il quitterait bien la Casa Blanca au terme de la saison. Trois ans après avoir quitté une première fois le banc madrilène, "Zizou" serait donc en passe de remettre le couvert.



L'information de cette annonce a d'abord été évoquée par Fernando Burgos, journaliste sur la radio Onda Cero. Puis celle-ci a été confirmée par Goal, dont les sources ont validé le scoop initial. Zinedine Zidane aurait donc affirmé devant son groupe, qu'il ne continuerait pas l'aventure madrilène l'année prochaine malgré la volonté de son président, Florentino Perez, de le confirmer dans ses fonctions.

Épuisé physiquement et mentalement

Visiblement épuisé par cette saison si particulière, faite de blessures en tout genre, de crise sanitaire autant que politique (avec l'épisode de la Super Ligue) et de résultats globalement décevants, le technicien français aurait décidé de prendre du recul. Physiquement et mentalement, "Zizou" serait particulièrement touché. Une nouvelle page semble déjà sur le point de se tourner sur le banc du Real Madrid.