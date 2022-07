Vinicius Junior a connu une saison 2021/22 exceptionnelle. Le Brésilien a été un homme clé pour le Real Madrid, qui a remporté la Liga et la 14e Ligue des Champions de son histoire, et a enfin réalisé le potentiel évident qu'il a toujours démontré. Vinicius, 22 ans, a inscrit 22 buts et délivré 20 passes décisives toutes compétitions confondues, 17 et 13 en Liga et 4 et 7 en C1. Ses performances au cours de la campagne l'ont élevé dans une catégorie supérieure de footballeur, désormais considéré comme l'un des meilleurs attaquants au monde.

Les titres, l'ADN du Real

La saison compétitive de Madrid commencera le 10 août, lorsqu'ils affronteront l'Eintracht Francfort en finale de la Supercoupe d'Europe. La défense du titre de Liga débutera quatre jours plus tard. "Il est essentiel de gagner tous les matchs que vous pouvez, surtout si vous voulez remporter des titres importants comme la Supercoupe d'Europe", a déclaré Vinicius à propos du rendez-vous avec les Allemands, pour les médias officiels de la Maison Blanche.



"Nous nous préparons pour la saison et le match du 10 août. Nous allons y aller avec toute notre envie pour essayer de gagner le premier titre de la saison. C'est l'ADN de ce club et de ce maillot, et cela apparaît toujours dans les matchs importants. Nous avons des joueurs qui savent comment aborder les matchs de Ligue des Champions."