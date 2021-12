Real Madrid - Vinicius : «Mon meilleur ami ? Sur le terrain Karim»

Qu'elle semble lointaine la brouille entre Vinicius Junior et Karim Benzema. En octobre 2020 à la mi-temps d'un match de Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (2-2), l'attaquant français s'en était pris indirectement mais non moins violemment à son compère d'attaque. "Il fait n'importe quoi. Frère, joue pas avec lui, la vie de ma mère. Il joue contre nous" avait alors pesté KB9 à son compatriote Ferland Mendy dans les entrailles du stade avant de regagner la pelouse. Talentueux mais manquant de maturité, notamment dans ses choix, l'ex-joueur de Flamengo était également pointé du doigt pour sa maladresse dans la surface de réparation adverse.



En un peu plus d'un an, de l'eau a coulé sous les ponts et l'entente semble désormais au beau fixe entre les deux hommes. Invité sur la chaîne de DjMaRiiO, l'international brésilien n'a pas tari d'éloges au sujet de Karim Benzema. Lorsque le youtubeur lui a demandé quel est son meilleur ami au Real Madrid, il a répondu sans la moindre hésitation "sur le terrain Karim parce que nous sommes proches et nous nous recherchons." Et lorsqu'il lui a été demandé de décrire son partenaire, l'Auriverde s'est montré encore plus dithyrambique.

"Il est impressionnant"

"Il est impressionnant. Il rend facile tout ce qui est difficile. C'est un grand footballeur, j'adore jouer à ses côtés et je compte apporter ma contribution pour qu'il reste ici plus longtemps et faire le maximum pour qu'il remporte un jour le Ballon d'Or" s'est alors extasié Vinicius. Quant à leur association détonante ? "Si nous maintenons ce niveau, nous placerons Madrid au-dessus de tout" a-t-il déclaré.

Au sommet du classement des buteurs en Liga

Pour rappel, les deux hommes dominent le classement des buteurs de la Liga avec 11 buts pour le Français et 9 réalisations au crédit du Brésilien. En Ligue des champions, Vinicius a fait trembler les filets à deux reprises tandis que l'ancien Lyonnais a trouvé la faille par cinq fois. Au rayon des passes décisives (toutes compétitions confondues), Karim Benzema a servi quatre offrandes à son partenaire qui lui en a distillé pour sa part trois.