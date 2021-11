Real Madrid : Vinicius louange Ancelotti

La star du Real Madrid, Vinicius Junior, affirme que Carlo Ancelotti a été l'un des principaux catalyseurs de son amélioration cette saison. L'ailier brésilien a été critiqué pour son manque de régularité la saison dernière, malgré son jeune âge. Vinicius n'a encore que 21 ans, mais étant donné les attentes autour de lui après son arrivée en 2018, il y avait toujours peu de marge d'erreur.

Vinicius et la confiance d'Ancelotti

Certaines choses prennent du temps, cependant, et cela a été démontré cette saison, Vinicius affichant la meilleure forme de sa carrière. Cette saison, le jeune ailier a marqué 10 buts et donné sept passes décisives en 17 matchs toutes compétitions confondues pour le Real Madrid et est l'un des joueurs les plus en forme du club. "Il n'y a pas qu'Ancelotti, il y a eu tout le monde - Solari, Zidane et maintenant Carlo", a-t-il déclaré à AS. "Avec lui, j'ai plus de confiance, plus de minutes, plus de temps pour faire de bonnes choses. Trois ans à s'entraîner beaucoup et à avoir beaucoup de minutes, cela m'a beaucoup aidé aussi. Maintenant, Ancelotti est arrivé et il m'a donné la confiance dont j'ai besoin".