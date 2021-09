Real Madrid : Vinicius étale sa confiance

560 jours se sont écoulés depuis la dernière fois que le Santiago Bernabéu a accueilli un match du Real Madrid avec des supporters présents et le Brésilien Vinicius a été la coqueluche des 30 000 fans, qui ont vu les hommes d'Ancelotti revenir et gagner contre le Celta dimanche soir, en Liga.

Vinicius remercie Ancelotti

En pleine forme depuis le début de la saison, Vinicius a révélé les conseils reçus par Carlo Ancelotti au cours de l'été, qui lui ont permis d'être plus confiant désormais. "Il a parlé de faire moins de touches avant de tirer. L'entraîneur a passé beaucoup de temps à travailler avec moi à Valdebebas et a contribué à m'aider à améliorer mon jeu."

Vinicius est d'ailleurs très confiant pour le futur au Real : "Je suis arrivé quand j'étais un garçon de 18 ans, mais j'avais la tête tranquille et j'étais convaincu que je finirais par jouer pendant de nombreuses années comme Marcelo, Sergio Ramos, Karim (Benzema)... Je voulais réussir comme eux. Le présent et l'avenir sont très prometteurs pour nous. Les jeunes joueurs doivent apprendre des vétérans et c'est ce qui fonctionne", a-t-il encore glissé dans un entretien à AS.