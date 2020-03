Buteur en seconde période lors du Clasico, Vinicius avait fait plusieurs mauvais choix lors du premier acte. Des passes en retrait dans le mauvais tempo et des centres qui ne trouvaient pas preneur. C'est son compatriote Casemiro qui l'a recadré à la pause et l'a exhorté à être plus égoïste."Je lui ai dit à la mi-temps qu'il devait chercher à marquer plus", a déclaré le milieu de terrain à Real Madrid TV après le match.

"Vinicius doit tirer plus et passer moins à Benzema"



"Plusieurs fois, quand il est sur du 50-50, il cherche Karim [Benzema]. Si Karim est dans une meilleure position, bien sûr, il devrait lui passer. Mais je pense que quand c'est du 50-50, il doit tirer. Après son but, il m'a dit que mes mots ont résonné dans sa tête : 'Tire ! tire !'" Un Vinicius émancipé et plus en confiance pour la fin de saison ? Ce serait une bonne nouvelle pour le Real, mais une moins bonne pour Benzema...

