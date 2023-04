Real Madrid : Vincent Kompany croit encore à un rebond d’Eden Hazard

Arrivé au Real Madrid à l’été 2019, Eden Hazard n’en finit plus de disparaître des radars du football européen. Cette saison, le joueur âgé de 32 ans n’a disputé que 331 minutes sous le maillot madrilène cette saison. Malgré cette saison difficile, Vincent Kompany estime que le joueur formé à Lille a encore de belles choses à réaliser sur cette fin de saison. Dans un entretien accordé à la RTBF, l’actuel entraîneur de Burnley ne veut surtout pas entendre parler d'une fin de carrière pour le natif de La Louvière.

"Il y a toujours le joueur qui nous a offert beaucoup de bons moments"

« Parler de la fin de carrière d’Eden (Hazard) est trop tôt pour moi. Lorsque vous subissez des blessures, vous devez accepter le fait que vous ne contrôlez pas cela. Il a dû faire face à tous ces pépins et à ses conséquences. Mais derrière cela, il y a toujours le joueur qui nous a offert beaucoup de bons moments, qui nous a rendus fiers de soutenir la Belgique. Et puis, il y a toujours quelqu’un qui a un combat à mener. Il peut encore marquer en finale de la Ligue des champions, il peut encore remporter un titre. Il y a encore de la magie dans ce joueur, dans la personne. Et nous devons espérer le meilleur pour lui afin qu’il finisse comme il le mérite.»