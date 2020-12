Real Madrid : Vers une prolongation de Modric ?

Alors que des nouvelles étaient surtout attendues au sujet de Sergio Ramos, il semblerait que le Real Madrid serait en passe de régler le cas de Luka Modric, un autre de ses trentenaires. Selon le quotidien AS, les responsables merengue vont offrir un nouveau contrat à leur milieu de terrain croate. Ce dernier est âgé de 35 ans, mais les dirigeants, au même titre que le staff technique, estiment qu’il a encore beaucoup à offrir à la formation merengue.

Modric au Real jusqu’en 2022 ?



L’actuel bail de Modric prend fin à la fin de la saison en cours. Logiquement, il devrait bénéficier d’une prolongation d’un an, qui le verrait continuer dans la capitale espagnole jusqu’à la Coupe du Monde 2022, son objectif personnel. Le lauréat du Ballon d’Or 2018 se produit avec le Real Madrid depuis la saison 2012/2013. Il fait partie des rares éléments à avoir été des quatre campagnes victorieuses en Ligue des Champions. Cette saison, il a disputé 16 rencontres, dont 12 en tant que titulaire. Il est aussi le quatrième joueur le plus utilisé de l’effectif derrière Courtois, Varane et Benzeema (1070 minutes disputées toutes compétitions confondues).

