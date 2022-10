Carlo Ancelotti a connu un retour parfait à Madrid en assurant un doublé Liga-Ligue des Champions à la fin de la saison 2021/22. Le succès à Paris constitue d'ailleurs un quatorzième titre européen majeur.

Le Real n'est pas juste chanceux

Cependant, la domination du Real Madrid s'accompagne d'une attente de continuer à gagner, et Lucas Vazquez pense que cela place son équipe dans une position exigeante. "Une Ligue des Champions ne se gagne pas par chance ou par hasard. Chacune est plus difficile que la précédente et en avoir obtenu autant est une source de fierté", a confié le défenseur à Marca.



"La vérité, c'est que ce qu'ils pensent à l'extérieur n'a pas d'importance. Ce qu'ils disent ne nous dérange pas, c'est juste une motivation supplémentaire pour nous. L'année dernière, nous n'étions pas favoris et nous l'avons gagné. Cela dépend de nous, nous devons essayer de gagner, et c'est ce que nous faisons chaque année."