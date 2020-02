Passeur décisif sur l'unique but du Real Madrid pour se défaire de l'Atlético dans le derby de la Capitale espagnole samedi, Ferland Mendy semble avoir acquis un nouveau statut ces dernières semaines au sein d'un Real qui compte de plus en plus sur lui. Raphael Varane lui a rendu hommage à l'issue de la rencontre. « Il s'adapte très bien et cela nous permet de faire beaucoup d'efforts dans les matches. Sa force est en défense, mais il nous aide dans toutes les facettes du match. Il ne parle pas encore beaucoup Espagnol, mais Karim et moi l'aidons. Il montre le potentiel qu'il a », s'est émerveillé l'ancien lensois dans Marca après le match, avant d'évoquer le fameux épisode de la brique : « Nous lui avons donné une brique [lors du dîner de Noël] en raison du nombre de ses tirs qui touchent le poteau à l'entraînement ».