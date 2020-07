Zinédine Zidane a confirmé qu'il n'allait pas prendre de risques avec Eden Hazard, blessé à la cheville, pour le match de dimanche contre l'Athletic à Bilbao. Zizou tient à ce que son ailier belge soit totalement en forme avant de refaire appel à lui. Le Français ne veut pas compromettre les chances de l'ancien Lillois de terminer la saison et se tournera vers d'autres joueurs pour le remplacer. "Pour Eden, c'est sa première année et il veut aider l'équipe. Et quand il ne peut pas faire ça, il n'est pas content. Je ne pense pas qu'il ait peur (des blessures), ce qu'il veut, c'est être assez bon pour jouer. S'il ne se sent pas à 100 %, c'est un problème pour lui et pour tout le monde, parce que nous l'aimons beaucoup", a confié ZZ en conférence de presse.



Quid de Raphaël Varane ? Le Français ne sera pas non plus du voyage au Pays basque, lui qui avait dû quitter ses coéquipiers à la 32eme minute de jeu lors du dernier match de championnat après avoir reçu un ballon en plein visage. À noter enfin que James Rodriguez est absent sur décision technique.

Le groupe du Real Madrid :



Courtois, Areola, Altube, Carvajal, Militao, Ramos, Marcelo, Mendy, Javi Hernández, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, Benzema, Bale, Lucas Vázquez, Jovic, Asensio, Diaz, Mariano, Vinicius, Rodrygo.