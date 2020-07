Real Madrid - Varane : ''Benzema a trouvé une forme de plénitude''

Grand artisan du titre de champion d'Espagne du Real Madrid, Karim Benzema semble à son prime, du haut de ses 32 ans. L'avant-centre du Real Madrid a fait très forte impression auprès de ses coéquipiers cette saison, à commencer par Karim Benzema. "Il est vraiment en grande forme. Je ne suis pas surpris par ses qualités, on les connaît, mais là, il les exploite vraiment à fond. Il est en pleine confiance. Il est au sommet de son art. Il a trouvé une forme de plénitude et c’est tout bénéfice pour l’équipe. On est très contents, bien sûr", a expliqué le champion du monde.

Varane impressionné par Benzema

"C’est notre leader d’attaque, il nous apporte beaucoup. Pas seulement par ses buts, mais aussi par ses déplacements, par sa qualité de jeu, par les mouvements qu’il peut créer aussi en attaque, a continué le défenseur central. Il permet en tout cas à l’équipe de développer son jeu. Il arrive à un moment où il a l’expérience, il a la qualité et il est en pleine forme physiquement".