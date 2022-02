Federico Valverde espère aller à la Coupe du monde au Qatar avec l'Uruguay, après avoir été un joueur important pour son pays pendant plusieurs années maintenant. Le milieu de terrain a réalisé une performance impressionnante lors de la victoire de l'Uruguay sur le Paraguay, et il sait qu'il devra faire de même lors d'un autre match crucial contre le Venezuela.

"Je joue pour le Real Madrid pour une raison"

"Je dois faire ma part", a déclaré Valverde lors d'une conférence de presse cette semaine. "Je dois être un joueur plus important. "C'est une période importante et je dois garder la tête haute, sortir ma poitrine et montrer pourquoi je suis ici. Je joue pour le Real Madrid pour une raison." Valverde est considéré comme l'un des leaders de cette équipe d'Uruguay, jouant aux côtés de Luis Suarez en équipe nationale. Au Real Madrid, cependant, il sait qu'il doit attendre des opportunités avec Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro devant lui. Mais il n'en reste pas moins un joueur important pour Carlo Ancelotti.