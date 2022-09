La saison dernière, Fede Valverde s'est définitivement assuré une place sur le côté droit de l'équipe du Real Madrid lors des moments cruciaux de la saison. L'Uruguayen s'est réinventé pour s'adapter au flanc droit en tant que milieu central/latéral hybride pour Carlo Ancelotti, récompensant les choix de l'Italien avec une passe décisive en finale de la Ligue des champions pour Vinicius Junior.

Valverde reconnu dans son pays

Il semble désormais être une présence inébranlable sur le flanc du Real Madrid, permettant aux autres milieux d'occuper les espaces qu'ils préfèrent et ajoutant sa puissante course à l'attaque des Blancos. Sport rapporte que le milieu uruguayen a été reconnu dans son pays pour ses bonnes performances. Il a reçu le prix Charrua de Oro du meilleur sportif uruguayen, décerné par le Cercle des journalistes sportifs uruguayens.



Au-delà du prix lui-même, cela montre une partie du changement au sein de la communauté du football, qui voit en Valverde un rouage essentiel pour Ancelotti et le Real Madrid. Souvent, il a été dénigré comme étant une simple couverture défensive pour les autres joueurs, mais en l'absence de Karim Benzema au cours de la semaine dernière, il s'est imposé et a montré ses qualités.