Pour Valdano, Zidane est un entraîneur hors pair

Sacré champion d'Espagne en tant qu'entraîneur du Real Madrid cette saison en Liga, Zinédine Zidane a pu garnir un peu plus encore son palmarès conséquent depuis qu'il dirige le club merengue.. Et si il possède certains détracteurs - qui ne cessent de lui reprocher une absence de style - Jorge Valdano n'est pas de cette catégorie. Dans les colonnes de France Football, l'ancien joueur, entraîneur et directeur sportif du club madrilène a exprimé ses sentiments au sujet de Zidane.. Et tout cela grâce à la sagesse toujours plus grande de cet entraîneur hors pair", a indiqué Valdano. Au-delà de la capacité de Zidane à convaincre, Valdano a mis en exergue la capacité d'adaptation du natif de Marseille, dans un contexte particulièrement compliqué au Real : "Je suis émerveillé par son évolution dans tous les domaines. C'est un homme et un professionnel très intelligent et il se sert de son expérience pour s'améliorer. Il a gagné car il a été capable, mieux que quiconque, de s'adapter et d'adapter son équipe à la nouvelle situation", a commenté Valdano. Le Real Madrid, encore engagé en Ligue des champions, tentera de se défaire de Manchester City en huitième de finale retour de la compétition, le 7 août prochain, après la défaite concédée à l'aller (2-1).