Le Real Madrid a conclu un accord pour vendre le jeune Miguel Gutierrez à Girone pour 4 millions d'euros, les Blancos conservant 50% de ses droits en cas de vente future, selon AS. Le jeune homme a brillé avec la Castilla, et au fil des ans, il a accumulé 9 apparitions dans l'équipe première du championnat, avec une percée lors du second mandat de Zinedine Zidane au club.

Le Real prend ses précautions

Mais tous les joueurs formés par Madrid doivent passer à autre chose pour trouver une formation où ils peuvent jouer dans l'équipe première chaque semaine, et justement le Girona de Michel avait besoin d'un arrière gauche pour renforcer son équipe récemment promue. Gutierrez est physiquement superbe, avec la vitesse et l'endurance nécessaires pour courir sur le flanc gauche tout au long du match. Il possède également le bon niveau technique que l'on peut attendre d'un produit de Castilla. Il pourrait faire ses débuts lors des matchs amicaux de sa nouvelle équipe ce week-end, avec la venue de Saragosse et de Bolivar.