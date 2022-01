Le Real Madrid a perdu aujourd'hui l'une des plus grandes légendes de l'histoire du club. Les Blancs ont confirmé le décès de Francisco (Paco) Gento, joueur mythique du club. Gento est décédé à l'âge de 88 ans et le Real a adressé ses condoléances à sa femme, Mari Luz, à ses enfants Francisco et Julio, et à ses petits-enfants Aitana et Candela. Gento, qui était ailier gauche, a joué 428 matches de championnat pour le Real Madrid, marquant 128 fois et passant 18 ans au club au total.

Un hommage contre Elche

Il a remporté pas moins de 12 titres de Liga, six Coupes d'Europe et deux Coupes du Roi. Il est intéressant de noter que, lors de la récente victoire en Supercoupe du Real Madrid, Marcelo a égalé le record de trophées remportés par Gento avec le club (24). Gento est président d'honneur du Real Madrid, et le club lui rendra hommage dimanche lors de son match contre Elche au Santiago Bernabeu. L'ancien ailier restera dans les mémoires comme l'une des plus grandes légendes merengue.