Real Madrid : Une belle récompense pour Carvajal

Le Real Madrid aborde la saison avec trois options potentielles au poste d'arrière droit, alors que Vinicius Tobias devrait faire le saut depuis le Castilla, malgré les règles d'enregistrement. Pourtant, il ne fait aucun doute que Dani Carvajal sera le titulaire tant qu'il sera en forme, comme cela a été le cas pendant presque toute sa carrière au Real Madrid. Cet été, cela fait deux décennies que Carvajal est arrivé au club en provenance de Leganes à l'âge de 10 ans, comme l'indique Diario AS. Il a gravi les échelons au Real Madrid, mais une seule saison loin de Madrid, au Bayer Leverkusen, a brisé sa continuité en Espagne, mais a suffi pour convaincre les Blancos de le racheter après une seule campagne.

Carvajal chez les capitaines

Carvajal a depuis fait 329 apparitions pour le Real Madrid et est l'un des trois seuls joueurs, les deux autres étant Karim Benzema et Luka Modric, à avoir débuté lors des finales des cinq victoires du Real Madrid en Ligue des Champions au cours de la dernière décennie. Après le départ de Marcelo cet été, Carvajal deviendra également le quatrième capitaine du club, avec Benzema, Modric et Nacho Fernandez. Une promotion et un honneur largement mérités. En raison des blessures qui l'ont handicapé ces dernières années, Carvajal ne reçoit peut-être pas l'appréciation qu'il mérite. Ce ne sera désormais plus le cas.