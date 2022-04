Le latéral droit brésilien a rejoint les Blancos sous forme de prêt jusqu'en juin 2023, selon Fabrizio Romano, mais il a déjà signé un pré-contrat pour les cinq prochaines années. Celui-ci sera activé si Madrid déclenche son option d'achat qui se situerait entre 17 et 18 millions d'euros. Madrid profite de la règle introduite par la FIFA selon laquelle les joueurs évoluant en Ukraine et en Russie peuvent obtenir des transferts en dehors de la période habituelle en raison du conflit dans ces pays.

Du sang frais nécessaire en défense

Madrid a besoin de se renforcer au poste d'arrière droit. Dani Carvajal et Lucas Vazquez y ont joué cette saison mais aucun des deux joueurs n'a complètement convaincu. Du sang frais est nécessaire. Et Vinicius, 18 ans, pourrait apporter ce vent de fraîcheur, même s'il commencera par le Real Castilla. Le Brésilien n'a rejoint le Shakhtar en provenance de l'Internacional que depuis la fenêtre de transfert de janvier. Il espère impressionner et être promu dans l'équipe première.