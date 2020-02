Le Real Madrid a signé une très belle opération ce samedi en Liga, en prenant la mesure de l’Atlético Madrid (1-0). Face à leurs rivaux régionaux, les Castillans n’ont pas été impressionnants, mais ils ont su assurer l’essentiel. Et Karim Benzema leur a offert la victoire en signant l’unique but de la partie. Avec ce succès important, et qui étire la belle série de l’équipe, il y a de quoi rêver du triplé. Mais, pour Zinedine Zidane, il n’est pas question de s’enflammer. Et il a insisté dessus dès le coup de sifflet final. «Non (nous ne pensons pas au triplé). Nous sommes simplement heureux d'avoir remporté un match difficile aujourd'hui, a-t-il confié. Il nous reste de nombreux matchs difficiles en Copa, Liga et Ligue des Champions. Nous n'avons encore rien gagné, juste la Supercopa, et le chemin est très long. »

Zidane a salué les efforts de ses protégés

Le technicien français s’est aussi réjoui du fait que son équipe ait gagné alors qu’elle n’a pas tout maitrisé. Pour lui, c’est la force d’une grande équipe de savoir se sortir des situations compliquées un jour où elle n’est pas au mieux. « On ne joue pas toujours très bien dès la première minute. Mais les fans nous ont remerciés pour les efforts que nous avons fournis, et nous avons obtenu notre récompense contre un très bon adversaire. » Enfin, ZZ a salué le travail défensif effectué par l’ensemble de ses troupes : « La défense est l'affaire de tous. Voilà ce que nous devons faire. Lorsque nous perdons le ballon, tout le monde pense à le récupérer rapidement. Les fans veulent voir leur équipe bien jouer, se battre, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui ».